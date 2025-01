La lutte contre le décrochage scolaire s’organise à La Chaux-de-Fonds

Huit semaines pour aider les jeunes en décrochage scolaire à retourner à l’école. C’est le projet pilote Intermède. Porté par le Service de santé scolaire et de promotion de la santé et l’École de La Chaux-de-Fonds ainsi que le Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP) il a été lancé au début de l’année 2024.

À ce jour, Intermède a vu passer une vingtaine d’adolescents âgés de 12 et 16 ans. Sur une base volontaire, ils sont pris en charge trois demi-journées par semaine durant deux mois par une équipe pluridisciplinaire qui travaille sur trois axes : l’esprit, le corps et la pédagogie.

Un problème de santé publique

Des élèves qui ne vont plus à l’école, « c’est un phénomène qui nous touche de plus en plus en Occident », constate le Dr Hugues Paris qui dirige le département de l’enfance et de l’adolescence au sein du CNP. « Autrefois, on avait quelques élèves qui faisaient l’école buissonnière. Aujourd’hui, on a un nombre non négligeable, même massif d’élèves qui ne vont plus à l’école pour des raisons souvent d’anxiété, de refus scolaire, de harcèlement, de non-désir d’accéder au savoir. Ça devient un problème de santé publique et de santé en général. »

Du côté de l’école obligatoire de La Chaux-de-Fonds (EOCF), on constate aussi une recrudescence du décrochage scolaire. Si le phénomène prend de l’ampleur, il n’est pas nouveau. « Il y a une vingtaine d’années, on a engagé une enseignante spécialisée pour suivre les élèves hospitalisés, malades à la maison ou souffrants de phobie scolaire », explique Fabrice Demarle, le directeur du secteur ouest. Le problème, c’est que l’élève décrocheur est souvent très seul. Une enseignante spécialisée qui rencontre ces jeunes à leur domicile, « ça ne les incite pas à sortir de chez eux ». Pour Fabrice Demarle, Intermède fait office de structure intermédiaire. Elle « n’oblige pas les adolescents à retourner à l’école, mais à sortir de chez eux, dans un cadre protégé. C’est un seuil pour renouer le contact et retrouver un certain rythme ».

Des causes multiples

Les causes du décrochage scolaire sont mal connues. Les spécialistes ont identifié plusieurs éléments : réseaux sociaux, une société toujours plus exigeante, familles plus complexes, manque de structure, etc.