Les stands de tir dans le viseur du Grand Conseil

Les stands de tir pris pour cible. Les nuisances sonores de ces derniers se sont retrouvées au cœur des débats mardi au Grand Conseil neuchâtelois. Après discussions, les députés ont finalement approuvé par 51 voix, 44 non et 4 abstentions un postulat des groupes VertPOP et socialiste demandant qu’une étude soit réalisée afin d’estimer les souffrances physiques et psychiques des riverains des stands de tir du canton. Le texte stipule également que des mesures pour limiter ses nuisances doivent être mises en place si nécessaire. Pour le Conseil d’Etat, le postulat allait trop loin. Alain Ribaux a notamment souligné des normes actuellement respectées et des coûts potentiellement très importants. /gjo