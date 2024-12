Près de 97 millions pour l’UniNe

Un crédit de près de 97 millions de francs pour l’UniNe. Le Conseil d’Etat a adopté un rapport demandant la somme nécessaire pour la construction d’un nouveau bâtiment pour l’Université de Neuchâtel. L’information a été communiquée jeudi matin. La demande de crédit sera soumise au Grand Conseil. Le projet, nommé Univers, prendra place au bord du lac, sur le site de l’ancien Panespo. Une demande de soutien financier a été faite auprès de la Confédération pour un montant estimé à 19,5 millions de francs.

Ce projet devrait s’achever d’ici 2029. Il prévoit un « learning center », un auditoire modulable de 700 places, des salles de cours et de réunion, ainsi que des bureaux et une cafétéria. Il permettra d’absorber les effectifs en hausse de l’Université et de regrouper plusieurs instituts disséminés dans la ville. /comm-cob