Un outil neuchâtelois pour visualiser les demandeurs d’asile

Un outil informatique qui offre une meilleure visibilité sur les demandes d'asile: c'est ce à quoi a travaillé une équipe de recherche de l’Université de Neuchâtel, menée par le professeur Etienne Piguet. Cet instrument, nommé Fair Share, permet de visualiser les demandeurs et demandeuses d’asile, y compris les bénéficiaires d’un statut de protection temporaire. Cet outil est notamment pertinent dans le contexte actuel d’afflux de réfugiés ukrainiens. Il pourrait également « constituer une base de discussion autour d’une politique d’asile commune à l’échelle de l’Union européenne », précise un communiqué de l’UniNE paru mardi. Intégrer les informations fournies par l’outil peut par exemple permettre une répartition plus équitable des responsabilités entre les Etats membres. Pour le professeur Etienne Piguet, « nous nous situons actuellement à un moment charnière, non seulement pour la politique d’asile en Europe, mais aussi pour la recherche sur cette thématique. » /comm-cob