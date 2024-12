La parité pour le Corn’Rock

Le Corn’Rock Festival tente le pari de la parité. Les organisateurs de la manifestation de Cornaux ont dévoilé lundi matin l’affiche de leur 13e édition. Celui qui se présente comme « le dernier festival 100% rock en Suisse romande » a lieu les 23 et 24 mai 2025 sur le terrain de sport du village. Il propose deux soirées avec des tonalités différentes. Celle du vendredi est intitulée « Girl Power Night ». Elle est entièrement consacrée aux artistes féminines. À l’affiche : les Néerlandaises de Cobra Spell, les Américaines de The Darts, Pythies, des Françaises, et côté artistes suisses, les Lausannoises de The Black Shoe’s Button complètent la sélection. La soirée du samedi est éclectique, avec « un mélange de rock classique et moderne », selon le communiqué des organisateurs. Les amateurs applaudiront les Allemands de Freedom Call, deux groupes français, Overdrivers et Shady Fat Kats, et les Vaudois de Another Ox. Les billets peuvent être achetés sur le site web du festival, au prix de 35 francs pour les deux soirs. L’entrée est gratuite pour les moins de 16 ans accompagnés d’un adulte. /comm-jhi