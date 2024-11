La LNM tient son nouveau capitaine

Peter Voets sera le nouveau directeur de la LNM dès le 1er janvier 2025. Âgé de 47 ans, le nouveau capitaine de la compagnie de navigation sur les lacs de Neuchâtel, Morat et Bienne dispose d’une longue expérience de directeur marketing, se réjouit la LNM dans un communiqué. Le nouveau directeur a travaillé auprès d’Easyjet, de la CGN et de Rail Europe. Il succède à Jean-Luc Rouiller, qui partira à la retraite à la fin de l’année après sept ans à la tête de la compagnie. « La LNM doit procéder à terme à la rénovation de sa flotte et ambitionne d’acquérir un nouveau bateau pour maintenir et développer son attractivité auprès de la clientèle régionale, suisse et internationale. Elle est également engagée depuis 2017 dans des efforts visant à assainir sa situation financière, pour continuer à être le cœur battant de la destination touristique du Pays des Trois-Lacs », lit-on encore dans le communiqué. /comm-vco