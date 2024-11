Céline Vara et Christine Ammann Tschopp dans la course au Château

Céline Vara et Christine Ammann Tschopp viennent compléter la liste de la gauche unie pour l’élection au Conseil d’État neuchâtelois. Les Verts ont désigné samedi matin les deux candidates qui tenteront de décrocher un siège à l’exécutif le 23 mars prochain. La conseillère aux Etats, ainsi que la députée et ancienne présidente du parti rejoignent la candidate du POP Sarah Blum, ainsi que les socialistes Frédéric Mairy et Florence Nater dans la course au Château. L’objectif de cette alliance de gauche est de récupérer la majorité à l’exécutif cantonal. Un troisième membre des Verts s'était mis à disposition du parti pour ce scrutin en la personne du Chaux-de-Fonnier Cyril Tissot. /sbm