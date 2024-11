Oui à la place du village de Wavre

Un chantier qui va remodeler une partie du village de Wavre. Le Conseil communal de La Tène a accepté jeudi soir à l’unanimité le crédit d’engagement qui lui était soumis pour mener à la création d’une place villageoise et réaménager la cour d’école. Un projet devisé à 675'000 francs.

Lors des débats, le groupe PLR a réclamé une mise en œuvre rapide du projet par les autorités communales. Certains ont toutefois exprimé quelques réserves. C’est le cas du groupe du Parti Vert’libéral, qui ne pensait pas qu’il s’agissait du moment opportun pour mener un tel projet et jugeait que le vote du Conseil général aurait pu intervenir plus tard. Les Verts se sont félicités de la démarche participative et de l’aspect inclusif de la cour d’école, mais a regretté des espaces jugés trop minéralisés.

En principe, le début des travaux est planifié pour juillet 2025 et le chantier devrait durer jusqu’au mois d’octobre. /jhi