Wavre et Thielle seront inclus dans le réseau de transports publics urbains

Il sera bientôt plus facile d’utiliser les transports publics depuis Wavre et Thielle vers les communes voisines. Le Conseil général de La Tène s’est prononcé jeudi soir en faveur d’une motion populaire déposée en début d’année par près de 200 habitants. Le texte demande un réseau de transports publics plus développé afin de permettre aux habitants, surtout les plus jeunes, de se déplacer facilement hors des villages. Il est par contre encore impossible de savoir dans quel délai une ligne de bus reliera Thielle et Wavre aux communes voisines, le Conseil communal a une année pour répondre à cette motion.





Le Conseil général de la Tène a aussi pris acte du rapport du Conseil communal concernant les nuisances nocturnes ferroviaires entre la gare de Marin-Epagnier et Marin Centre.

L’exécutif a expliqué avoir fait tout ce qu’il était de son ressort pour minimiser le bruit, notamment en faisant une étude et en discutant avec les différents partenaires. Il continuera aussi à surveiller les mesures mises en place pour limiter les nuisances pour les voisins. /swe