Changement de visage au camping de La Tène

« Ca fait plus de 20 ans que les autorités planchent sur ce dossier ». Maurice Binggeli, le président du Conseil communal de la Tène ne cachait pas sa joie vendredi matin en présentant le projet de réaménagement du camping. Les plus grandes adaptations concernent les places fixes. Aujourd’hui, les résidents permanents se font plus rares, et les voyageurs préfèrent se déplacer en camping-car plutôt que de rester au même endroit pendant plusieurs années.

Fort de ce constat, les autorités de La Tène proposent de réduire le nombre de places pour les résidents, actuellement au nombre de 157. Elles seront remplacées par des constructions fixes, jugées plus adaptées aux envies actuelles des voyageurs. Près de la moitié des places de résidents pourraient ainsi se libérer.



La population de la commune en profitera aussi puisqu’elle devrait gagner 3000 m² de place supplémentaire au bord du lac de Neuchâtel.







Partenariat public-privé

Pour développer son projet, La Tène souhaitait collaborer avec une structure privée. En 2017, le TCS Camping s’est approché de la commune afin de proposer un partenariat. Les discussions ont été concluantes, les autorités ont par exemple réussi à convaincre l’organisation de prendre en comptes ses exigences. Le TCS investira ainsi dans les infrastructures de surface. La construction de 35 bungalows est prévue au bord du lac et 6 bungalows sur pilotis devraient voir le jour dans le port. 70 parcelles de camping de type «résident » seront aussi aménagées.