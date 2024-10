ANCSA : C’est quoi ton truc ?

Avoir un chien, c’est des responsabilités. Et même si rien ne l’oblige, le Conseil fédéral recommande aux personnes qui veulent acquérir un chien pour la première fois de suivre un cours facultatif. Une manière de créer un lien entre le maître et l’animal, et qui permet d’apprendre à éduquer un chien correctement.

Fondée en 1991, l’Amicale neuchâteloise du chien de sauvetage aquatique propose ces cours. Une éducation de base ou sportif, mais aussi un travail dans l’eau. Et ce, qu’importe l’âge ou la race de votre chien. Le meilleur ami de l’homme qui peut, dans de très nombreuses situations, être plus qu’un simple compagnon de vie.

Julien Savary, président de l’Amicale neuchâteloise du chien de sauvetage aquatique était dans « La Matinale » pour nous en dire plus sur son association :