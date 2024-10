Légère hausse du chômage en août

Le chômage a progressé en août. Le taux de chômage a connu une hausse de 0,1 point pour s’établir à 3,9%, révèlent ce vendredi les chiffres du Secrétariat d’État à l’économie. Ce chiffre représente une augmentation de 63 demandeurs d’emploi et de 85 chômeurs, soit 5'322 et 3'487 personnes. Le taux de chômage a donc subi une hausse pour le troisième mois consécutif, « mais l’augmentation est plus modérée ce mois-ci », précisent les autorités. Les jeunes de moins de 25 ans en fin de formation professionnelle ont particulièrement été touchés par le chômage au mois d’août. Les secteurs de l’horlogerie et des autres activités manufacturières ont également connu une hausse du nombre de chômeurs.

Le nombre d’inscriptions à l’Office régional de placement (ORP) s’élève à 693 personnes. Au total, 628 personnes ont quitté l’ORP. Au niveau national, une hausse de 0,1 point à 2,5% a été enregistrée. /comm-gtr