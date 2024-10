Les Verts rejoignent l’alliance de gauche

L’alliance de gauche pour reconquérir la majorité au Conseil d’Etat neuchâtelois est désormais constituée. Les Verts ont choisi d’approuver le principe d’une liste commune avec le Parti socialiste et le Parti ouvrier et populaire lors des élections cantonales du 23 mars 2025. Une décision prise à l’unanimité, lors d’une assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue à Marin lundi soir. Dans un communiqué diffusé dans le sillage de cette réunion, le parti écologiste dit se réjouir d’une campagne « placée sous le signe de l’unité et de la co-construction ». Aucun candidat n’a été sélectionné à cette occasion.

L’objectif de cette stratégie est de reconquérir une double majorité aux élections cantonales de 2025. Le PS et le POP ont déjà approuvé cette approche. Des discussions sont également en cours pour une liste commune à droite. Le Conseil d’Etat neuchâtelois est à majorité bourgeoise depuis 2021. /comm-jhi