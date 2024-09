Drôle de tambouille autour de l’auberge du Vieux Puits à La Chaux-du-Milieu

Faut-il garder un restaurant à La Chaux-du-Milieu ? Et si oui à quelles conditions ? Ce seront les questions posées ce lundi soir au Conseil général du village. L’auberge du Vieux Puits est fermée depuis deux mois à la suite du départ prématuré de l’ancien tenancier. Ce restaurateur a laissé une ardoise. La Commune a déposé plainte contre lui. Cet établissement public chaulier, propriété de la collectivité publique, donne lieu à une saga depuis quelques années. Les deux derniers tenanciers sont partis prématurément, en laissant chacun une ardoise : 125'000 francs au total sur sept ans, selon les autorités locales.





« Parti avec les ampoules »



Le dernier gérant serait parti sans payer les sept dernières locations. Et il y a plus croustillant : alors que son bail a été résilié d’un commun accord au 31 juillet dernier, le restaurateur ne se serait même pas présenté à la reddition des clés. Et pour cause, selon le conseiller communal Philippe Raval, « quand on a fait l’inventaire, il manquait pour 7 à 8'000 francs de matériel. Sans parler de l’insalubrité du lieu. Le gérant est même parti avec les ampoules », nous glisse l’édile. D'où l'action en justice. Les ampoules, elles, servent peut-être dans un autre établissement ouvert par ce même restaurateur… Qui n’est pas allé bien loin, juste à côté en fait, au Locle, où son enseigne est toujours allumée.





Reproches à la Commune

Mais c’est à chaque fois le même reproche qui est adressé à la petite commune de la vallée de La Brévine. La Chaux-du-Milieu, qui n’est pas riche, ne sortirait pas assez de sous pour que l’outil, le restaurant, soit exploitable. « Les frigos ne fonctionnaient pas », déclarait cet été l’ancien tenancier à « ArcInfo ».





Le lieu « a mal vieilli ces dernières années »



Philippe Raval admet aujourd’hui que des rénovations doivent être faites, que le lieu « a mal vieilli ces cinq ou six dernières années ». Mais l’auberge aurait toujours du potentiel. « Il y a des postulations spontanées », assure le conseiller communal. Reste que le Conseil général, sur la base du rapport de l’exécutif et du travail d’une commission ad hoc, pourrait aussi décider ce soir d’arrêter les frais. Car répétons-le, les finances de La Chaux-de-Milieu ne sont pas très garnies. Pas assez en tout cas, pense-t-on très fort dans le village, pour qu’elles partent garnir les poches des avocats. /vco