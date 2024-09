Réorganisation des soins à domicile de la Croix-Rouge neuchâteloise

La Croix-Rouge neuchâteloise réorganise son service de soins à domicile. Ce nouveau modèle doit permettre de répondre au mieux aux enjeux actuels de la société, avec une population vieillissante et des hôpitaux et centres médicaux débordés. Robin Delisle, le directeur de la Croix-Rouge neuchâteloise, a expliqué jeudi dans « La Matinale » que deux constats ont mené à cette réorganisation. « La première raison c’est qu’on est déjà très actif dans le maintien à domicile des personnes âgées. (…) La deuxième raison, étant proche de ces personnes âgées, on a constaté que l’on n’était pas assez proches de leurs demandes. » Les bénéficiaires souhaitent par exemple davantage de proximité et moins de tournus dans les équipes qui viennent prendre soin d’elles.

Deux choses principales vont changer avec cette réorganisation. « On élargit la palette de prestations. Jusqu’à il y a une année, on ne proposait que des soins de base. On ne proposait pas les soins infirmiers. Alors que maintenant on le fait pour tout le canton. »

La Croix-Rouge neuchâteloise maintient ses autres prestations comme les visites à domicile, le service de transport ou encore les Café Rencontres. /sma