Challenge Innocité : quand la jeunesse réinvente la ville

Le Challenge InnoCité change de nom et d'identité visuelle cette année. Ce concours d'innovation, anciennement appelé MicroCité, se veut désormais un laboratoire d'idées. Du 4 au 6 septembre, l'évènement rassemble des étudiants de l'UniNE, de la HE Arc, du CPNE et du Lycée Jean-Piaget. Ils sont répartis en équipes pour répondre à des défis, qui se veulent variés, posés par 14 entreprises et associations de la région. Les thématiques vont de l'agriculture à la santé, en passant par l'ingénierie horlogère et l'environnement.

Les participants auront trois jours pour développer des solutions innovantes et concrètes. « Le Challenge InnoCité offre un espace unique de collaboration entre jeunes talents et acteurs régionaux », explique Hugues Jeannerat, co-fondateur de l’évènement. L’édition 2024, avec ses défis, marque une nouvelle étape pour stimuler l'innovation au service du développement régional.