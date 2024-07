Les cloches sonneront à l’unisson à La Chaux-de-Fonds

Une action symbolique pour un triste anniversaire. Le 24 juillet, un an après la violente tempête qui a frappé les Montagnes neuchâteloises, les cloches de La Chaux-de-Fonds sonneront à l’unisson dès 11h25 et durant 6 minutes et 30 secondes, ce qui correspond à la durée du phénomène. Les autorités de la Métropole horlogère l’annoncent mercredi dans un communiqué.

« Cette action vise à marquer symboliquement cet épisode qui fait désormais partie de l’histoire de la Ville », précise le texte. Le Conseil communal ajoute qu’en faisant retentir simultanément les cloches de La Chaux-de-Fonds, « la portée de l’événement sera rappelée ».

Le texte souligne encore que la tempête du 24 juillet restera comme un événement « choquant » pour les Chaux-de-Fonniers, mais également comme « une preuve d’une solidarité exceptionnelle ». /comm-gjo