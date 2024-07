Le mont Racine, terre d’accueil pour les yaks

La législation suisse ne prévoit rien de spécifique pour ces animaux originaires de l’Himalaya, elle les intègre au gros bétail. Sans diplôme d’agricultrice, Maude Weisshaupt doit se contenter d’une tribu de maximum 10 membres. En coordination avec le Service cantonal de l’agriculture et de la viticulture, elle met en place la formation nécessaire pour accueillir ses yaks. Elle passe trois semaines en Valais pour se former auprès de Rosula Blanc, l’éleveuse qui lui a transmis les bêtes. Cet automne, elle ira faire une journée de formation de détentrice de bovins.

Avec son troupeau, Maude Weisshaupt envisage d’accueillir des classes d’école et d’organiser des treks. Elle a déjà prévu deux itinéraires : un à destination de Chasseral et l’autre vers le lac des Taillères. Mais pour cela, il faudra attendre deux ans, le temps que les plus jeunes membres du groupe deviennent assez grands pour transporter des charges.

Dans le Val-de-Ruz, le troupeau est bien accueilli. La montée à l’alpage le 7 juillet dernier a été accompagnée par trentaine d’humains. Reste une inconnue : où est-ce que la tribu de Tsongpo va passer l’hiver ? L’idéal serait de les laisser en altitude, mais la loi suisse ne le permet pas. Maude cherche encore une solution.