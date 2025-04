Fleurier dépoussière la brocante

Un week-end pour mettre la main sur une perle rare, cet objet qui fera la différence dans la décoration de votre logement.

Depuis samedi matin et jusqu’à dimanche 17h, 60 exposants attendent le public à Val-de-Travers pour la 33e édition de la brocante de Fleurier. La manifestation se tient à la patinoire du village.

Les brocanteurs viennent de toute la Suisse romande et au-delà. « Celui qui a fait le plus long chemin pour venir en terres neuchâteloises arrive de Nidwald », glisse Marceline Huguenin.

Avec son mari Gilles, elle a repris les rênes de la brocante il y a une dizaine d’années, avec l’ambition de faire grandir cette manifestation, la « faire monter en gamme ». Et ça fonctionne. Le couple de La Brévine a inlassablement cherché des « beaux stands ». « Les premières années, on a sillonné toutes les brocantes réputées de Suisse romande », pour attirer de nouveaux exposants au Val-de-Travers. « Certains, il a fallu 5 ans pour les persuader de venir à Fleurier. Ceux qui ont fait la démarche, ils ne veulent plus repartir ».