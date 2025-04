Un delta créé de toutes pièces à Môtiers

Une passerelle en bois indigène, inaugurée jeudi dernier à Môtiers, symbolise la fin des travaux autour des cours d’eau dans ce village du Val-de-Travers. Le Canton et la Commune y ont conjointement réalisé deux projets.

Le premier a consisté en la construction de nouvelles digues de protection contre les crues pour sécuriser la zone industrielle de la localité. Sur la rive gauche de l’Areuse, en amont du pont de la rue de la Gare, un ouvrage de surverse a aussi été aménagé. Il permettra, en cas de situation extrême, de faire déborder l’eau de la rivière en zone agricole.

Un peu plus en aval, dans le secteur de la confluence entre l’Areuse et la Vieille-Areuse, la berge droite a été élargie et revitalisée pour permettre de recréer des habitats favorables à la faune.

Quelques dizaines de mètres plus bas, en direction de Couvet, le tracé du Bied de Môtiers a été modifié sur une portion d’environ 200 mètres, dans le secteur de son embouchure. Le béton qui canalisait le ruisseau a été retiré, offrant un meilleur lien entre écosystèmes terrestre et aquatique. Un delta formé d’îlots a été créé entre l’ancien et le nouveau lit du cours d’eau. Un lieu composé notamment de terrasses inondables et de bancs de gravier, favorables à la biodiversité. La faune a déjà pris possession du site. « Il y a énormément d’oiseaux qui viennent y passer la période hivernale », se réjouit Christelle Schneider, cheffe de projet chez Biotec. Elle cite la bécasse, le martin-pêcheur et le cincle plongeur.