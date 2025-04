Les départements au Conseil d’État neuchâtelois répartis « dans la continuité »

Au terme d’une réflexion visant un rééquilibrage « mais aussi de la continuité », le Conseil d’État neuchâtelois annonce l’organisation de ses départements ce vendredi dans un communiqué. Quelques ajustements, mais pas de grands chamboulements dans la répartition des dicastères entre les élus. La nouvelle venue, l’écologiste Céline Vara, sera en charge de la digitalisation – domaine jusque-là entre les mains de Crystel Graf – la sécurité et la culture. La ministre PLR conserve en revanche la formation et les finances.

Le socialiste Frédéric Mairy reste à la tête de la santé, de la jeunesse et des sports, et sa collègue de parti Florence Nater conserve la cohésion sociale et hérite de l’économie. Le conseiller d’Etat libéral-radical Laurent Favre conserve également le Département du développement territorial et de l’environnement. /comm-sbm