Taux de chômage stable à Neuchâtel

Le chômage reste stable dans le Canton de Neuchâtel. Le taux se maintient à 3,3% en juin, pour le troisième mois consécutif, indiquent jeudi les chiffres de la Chancellerie. Cela correspond à 39 chômeurs de plus inscrits à l’Office Régional de Placement (ORP), avec un total de 2’944 personnes. Le mois dernier, 132 demandeurs d’emploi s’y sont inscrits, pour un total de 4’930 personnes. Ces données sont contrebalancées par les 328 personnes qui ont retrouvé un emploi.

Un des secteurs les plus touchés par le chômage est celui de l’horlogerie. La construction, l’hébergement et la restauration ont quant à eux connu une progression positive (25 et 12 chômeurs en moins).

Dans les Montagnes, le taux s’élève à 3,8%. Il s’inscrit à 3,3% sur le Littoral, à 2,9% dans le Val-de-Travers et à 2,3% dans le Val-de-Ruz. La moyenne neuchâteloise rejoint celle romande, également à 3,3%. À l’échelle nationale, les chiffres n’ont pas non plus évolué et se maintiennent à 2,3%. /comm-fba