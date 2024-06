Les Français de Suisse ont pu voter en ligne

Les Français de Suisse sont appelés aux urnes ce week-end. Après la dissolution de l’Assemblée Nationale par Emanuel Macron le 9 juin dernier, des élections législatives ont été mises en place en un temps record. Avec pour la troisième fois, une modalité supplémentaire pour les Français de l’étranger : la possibilité de voter en ligne. Après les législatives de 2017 et de 2022, c’est la troisième fois que les Français à l’étranger s’essayaient à cet exercice. Et entre des profils obsolètes, des serveurs surchargés et des démarches trop longues pour des délais trop courts. Certaines démarches n'ont pas été de tout repos.

Pour voter en ligne, il faut tout d’abord être inscrit sur la liste consulaire. Une liste qui compte aujourd’hui 135'000 personnes en Suisse. Si votre profil sur le portail de vote est à jour, pas de souci, il ne vous faudra en théorie que quelques minutes pour voter. Ce qui n’a pas été le cas cette semaine : les serveurs ont été saturés à plusieurs reprises. Une situation qui a pu être rapidement réglée selon Clément Leclerc, consul général de France à Genève :