Tempête à La Chaux-de-Fonds : plainte de la famille de la victime

La tempête, qui s'est abattue le 24 juillet sur La Chaux-de-Fonds, avait fait un mort et plusieurs dizaines de blessés. La famille de la victime a déposé plainte pour obtenir des réponses.

Un homme de 48 ans s'était réfugié le 24 juillet dernier dans son véhicule pour fuir les puissantes bourrasques. Il n'a pas survécu à la chute de la grue sur son véhicule. « Je ne comprends pas comment un tel drame s'est passé ? J'attends seulement des réponses à mes questions, à nos questions. Peut-être que ça fera du bien à ses enfants, à ses parents, à moi, pour que l'on puisse avancer dans notre deuil », a expliqué la compagne de la victime à la RTS.

Après onze mois d'enquête, la justice vient de rendre son expertise. Selon le rapport, la grue est tombée en raison du vent, et non pas à cause d'une erreur humaine.

« Cela fait quelques semaines que le rapport m'est parvenu. Il conclut pour l'instant que la grue ne souffrait d'aucun défaut, qu'elle respectait les normes ordinaires, mais que ces dernières prévoient des intempéries inférieures à celle qui a eu lieu », a déclaré Pierre Aubert, procureur général à la RTS.

« La vitesse et la force du vent étaient telles que nous n'avions pas envisagé que cela pouvait se produire et qu'il faille organiser les chantiers en fonction de cette force », détaille le rapport d'expertise. MétéoSuisse a fait savoir en avril qu'il s'agissait d'un événement hybride, mêlant des rafales descendantes et une probable tornade. Une rafale a été mesurée à 217 km/h aux Eplatures.





Des questions à éclaircir

Avocat de la famille, David Erard estime que des questions subsistent. « Quand on voit une grue qui est installée, on se dit que peu importe la météo, elle doit tenir. A titre de comparaison, il y avait une grue pas loin, proche de la Migros, qui a tenu. Donc pourquoi une tient et l'autre pas ? On va nous répondre que la vitesse du vent n'est pas comparable aux deux endroits, mais en tout cas, cela mérite vérification », a-t-il déclaré.

La famille a jusqu'à fin juin pour réagir aux conclusions de l'expertise judiciaire. Elle envisage de solliciter une contre-expertise privée.

/ATS