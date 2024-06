Deux importants chantiers à Neuchâtel

Un réseau de chauffage à distance est sur le point d’être installé dans la zone de la gare à Neuchâtel. Dans le cadre du remplacement du gaz et du mazout par des énergies renouvelables, Viteos prévoit deux grands chantiers, communique la Ville ce mercredi.

Dès la mi-juillet et jusqu’au printemps prochain, le Crêt-Taconnet sera en travaux. Pour des raisons de sécurité, le tracé à la descente sera fermé aux piétons et aux cyclistes, leur route sera déviée. Les voitures pourront néanmoins toujours circuler à la montée, sauf à des périodes spécifiques. Le deuxième chantier se déroulera à l’automne et jusqu’en 2026 à la rue Louis-Favre. La Ville en profitera pour la réaménager « de manière plus conviviale et adaptée aux changements climatiques. »

Des schémas de circulation seront mis en œuvre et présentés aux riverains. Ceux-ci sont invités à des séances d’information à ce sujet. Les poids-lourds accéderont à la gare par le côté ouest, qui profitera d’une circulation à double sens. La Ville indique que ces aménagements permettront ainsi de « mettre au point son projet d’aménagement définitif sur le plateau de la gare. » Les détails de ces travaux sont disponibles sur le site de la Ville. /comm-fba