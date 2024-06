Des comptes déficitaires, mais positifs acceptés à Neuchâtel

Cette séance du Conseil général était en effet la dernière avant le changement de législature. Les conseillers communaux Thomas Facchinetti (PS, retraite), Didier Boillat (PLR, non réélu) et Mauro Moruzzi (PVL, non réélu) ont reçu les hommages du législatif, tout comme la présidente du Conseil général Johanna Lott-Fischer (Verte). Dès le 1er juillet, cette dernière, accompagnée des socialistes Jonathan Gretillat et Julie Courcier-Delafontaine rejoindront les sortantes Nicole Baur (Verte) et Violaine Blétry-de Montmollin (PLR) au sein de l’exécutif. /rgi