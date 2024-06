Valérie Favre est lauréate du Grand Prix suisse de l’art

Valérie Favre va recevoir le Grand Prix suisse de l’art. La Neuchâteloise est lauréate de cette récompense, également appelée Meret Oppenheim, aux côtés de Jacqueline Burckhart, Marianne Burkhalter et Christian Sumi. Ces quatre artistes seront honorés lundi à Bâle en présence de la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider. Cette récompense honore des personnalités actives dans les domaines de l’art, de l’architecture, de la critique ou encore de l’édition et offre une dotation de 40'000 francs pour chaque lauréat. « C’était une immense surprise. Quand j’ai reçu la lettre de la Confédération me disant que j’avais reçu ce prix, je n’y ai pas cru », explique Valérie Favre.