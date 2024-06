« La grande interview » : Sylvie Durrer

Selon elle, le prochain pas à franchir, c’est investir massivement dans les crèches, au même titre que les hôpitaux et les trains. « Il faut vraiment améliorer la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, et là, la Suisse a encore beaucoup à faire. »

« Beaucoup d’entreprises ne sont pas conscientes de ce qui se passe chez elles et il faut que l’analyse de l’égalité salariale et l’analyse de l’égalité en général fassent partie de leur bonne gouvernance », explique Sylvie Durrer.