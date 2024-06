Objectif durabilité pour Groupe E

Groupe E publie son tout premier rapport de durabilité. L’entreprise énergétique fribourgeoise active dans le canton de Neuchâtel l’indique mardi dans un communiqué. Ce document contient des informations sur des aspects environnementaux, en particulier l’impact carbone des activités de l’entreprise, mais aussi des questions sociales, de respect des droits humains et de lutte contre la corruption. C’est une évolution du Code des obligations qui exige désormais la parution annuelle de telles informations.

En ce qui concerne les objectifs, Groupe E souhaite réduire de 15% ses émissions de CO2 d’ici à 2026. Un effort qui s’inscrit dans la nouvelle stratégie de l’entreprise, liée à la transition énergétique. L’énergéticien a investi plus de 180 millions de francs dans le domaine en 2023 et compte y consacrer 190 millions cette année. En ce qui concerne la représentation des genres, d’ici 2032, l’entreprise entend compter 30% de directrices, 30% de cadres et 20% de collaboratrices. /comm-jhi