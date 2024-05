Tom Egger veut se recentrer sur sa famille

Deux mandats « riches humainement »

De sa fonction de conseiller communal, Tom Egger va garder le « contact humain que ce soit à travers les membres du Conseil général, la population qu’on découvre ou redécouvre. Il y a aussi tous les collaborateurs et collaboratrices et tous les mandataires privés avec qui on doit discuter, se confronter. La confrontation a aussi lieu avec les membres du Conseil général. Tout cela fait qu’il y a une richesse humaine dans cette fonction politique. »

Parmi les projets qui ont vu le jour durant ses mandats, le socialiste relève la nouvelle salle de gym de Gorgier et la double salle de sport de Bevaix. En ce qui concerne les grands défis qui attendent la commune, Tom Egger mentionne l'énergie. Le socialiste quitte le Conseil communal le 30 juin. Après, il se consacrera à son entreprise de ferblanterie et « comme j’ai la chance d’avoir une double formation, soit, ingénieur et ferblantier, je vais aussi repartir sur la partie ingénierie », conclut-il. /sma