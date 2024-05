C’est parti pour le Corbak !

Niveau public, c’est trois fois la population du village qui est attendue chaque jour au Corbak. Les organisateurs comptent en effet sur la présence de 1'500 personnes quotidiennement. Si les concerts payants ne peuvent accueillir que 800 festivaliers (la soirée de ce jeudi est d’ailleurs déjà complète), plusieurs animations et concerts gratuits sont prévus au Off. Ceci particulièrement lors de la journée du samedi. Un jour dédié aux plus jeunes, avec un concert pour les enfants à 11 heures sur la scène principale.