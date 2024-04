Plage des Six-Pompes à La Chaux-de-Fonds : 40 compagnies programmées

La Plage des Six-Pompes sera de retour. Après une annulation l’an dernier à cause de la tempête à La Chaux-de-Fonds, le Festival international des arts de la rue accueillera environ 40 compagnies entre le 6 et le 11 août. « Les nombreux chantiers actifs au centre-ville sont un réel défi pour La Plage et son avenir. En collaboration avec les autorités compétentes, des solutions à court et moyen terme ont été trouvées pour relocaliser les lieux de jeux et les espaces de convivialité de l'événement », ont indiqué mardi les organisateurs.

La journée du 6 août accueillera entre autres deux spectacles d’ouverture. Le projet de la nouvelle vague, encadrant et accompagnant les artistes en devenir, accueillera sept jeunes créations issues d’un appel à projets. La programmation complète du festival sera dévoilée le 18 juin.

Les organisateurs ont choisi une identité 2024 « toute en dérision. Espiègle, contre vents et marées (!), le festival dévoile une variété de visuels qui seront déclinés sur les différents supports de promotion. » Présente depuis 30 ans à la fin des vacances horlogères, la manifestation avait en effet vu le jour pour offrir une « plage » aux personnes qui n'avaient pas les moyens d'y aller.





Plus de 100 représentations en Suisse romande

Le Six Pompes Summer Tour repart sur les routes pour sa 7e édition. Plus d'une centaine de représentations auront lieu dans toute la Suisse romande. Le départ sera donné le 25 mai à Delémont.

Reconnu comme l’un des cinq plus importants festivals d’art de rue en Europe, la manifestation avait attiré environ 80'000 visiteurs en 2022. Elle avait été annulée à la dernière minute l'an dernier, en raison de la tempête du 24 juillet qui s'était abattue sur La Chaux-de-Fonds.

Le festival avait failli couler financièrement. Finalement, après un appel à l'aide, il avait annoncé avoir reçu à fin septembre 2023 100'000 francs d'aides publiques (50'000 francs du canton et 50'000 francs de la commune) et 110'000 francs de dons privés. Sur cette somme, 60'000 francs ont été utilisés pour indemniser les compagnies annulées. La commune d'Yverdon-les-Bains avait fait « preuve de générosité » en accueillant au pied levé huit compagnies. /ATS-fba