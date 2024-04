Dynamiser le centre-ville le dimanche aussi

Rendre le centre-ville attractif le dimanche aussi. Le Conseil général de Neuchâtel a accepté lundi soir une motion émanant du groupe PLR. Le texte demande au Conseil communal d’étudier les moyens de favoriser une petite offre en matière de restauration et d’achats alimentaires en ce jour-là de la semaine, ainsi que les jours fériés, surtout en période hivernale. Pour le porteur du texte, Marc Rémy, beaucoup de choses sont fermées le dimanche. À ses yeux, « on peut faire mieux pour les habitants, mais aussi pour les gens de passage ».

Le Conseil communal a désormais deux ans pour proposer des pistes afin de développer l’offre marchande, mais aussi culturelle durant ces journées.





Des motions en faveur de la jeunesse

Durant cette séance, le Conseil général de Neuchâtel a aussi validé deux autres motions. La première vise à créer davantage d’îlots de fraîcheur et à favoriser la biodiversité dans les cours d’école. La seconde a quant à elle pour but de favoriser une alimentation plus écologique, locale et saine dans les structures d’accueil pré et parascolaires. /sbm