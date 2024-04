Un nouveau petit train rouge circulera dans la région

Les CJ se modernisent. Les Chemins de fer du Jura ont dévoilé samedi à Saignelégier le nouveau train qui fera bientôt son apparition sur le réseau ferroviaire de la région. Les CJ assurent notamment la liaison entre Saignelégier et La Chaux-de-Fonds. Au total, six rames ont été commandées à l’entreprise Stadler Rail pour un investissement global de 58 millions de francs. Elles permettent notamment un accès plus adapté pour les personnes à mobilité réduite ou encore les poussettes. « Ces nouvelles rames bénéficient d’un plancher surbaissé intégral. Il n’y a ainsi aucun obstacle pour les chaises roulantes, par exemple », souligne le chef du département transport ferroviaire des CJ, Jean-Pascal Droz.