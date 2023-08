Les transports publics à l’heure du Marché-Concours

Les trains et les bus haussent la cadence pour le Marché-Concours. Les organisateurs de la fête du cheval franches-montagnes, la commune de Saignelégier et les Chemins de fer du Jura (CJ) ont présenté ce mardi après-midi le plan de mobilité de la manifestation qui se déroulera du 11 au 13 août dans le chef-lieu taignon.



Ce plan offre davantage de transports et un renforcement de leur capacité d'accueil aux heures de pointe, tôt le matin et en soirée notamment. Des courses spéciales sont prévues depuis La Chaux-de-Fonds, Glovelier ou encore Tavannes. Ce sont au total 16 trains supplémentaires qui seront mobilisés durant la manifestation.

Concernant le transport nocturne, davantage de noctambus pouvant accueillir plus de passagers sont aussi prévus. Une « carte journalière spéciale manifestation » est vendue sur le site internet des CJ et aux guichets. Son prix est de 7 francs pour les adultes et est gratuit pour les enfants accompagnés jusqu'à 16 ans. Elle couvre le secteur Glovelier-Tavannes-La Chaux-de-Fonds du réseau des CJ et de MOBIJU. Les CJ, qui ont transporté 13'775 voyageurs vers le Marché-Concours l’an dernier, espèrent vendre 10'000 cartes spéciales durant le week-end de fête à Saignelégier.