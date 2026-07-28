Les courses du Marché-Concours auront bien lieu et sous les yeux de deux conseillers fédéraux

L’heure est au rassurement au Marché-Concours. Les organisateurs de la fête du cheval franches-montagnes ont tenu un point presse ce mardi matin à la Halle-Cantine. A dix jours du début de la manifestation du 7 au 9 août à Saignelégier, ils ont apporté des précisions quant à l’état de l’esplanade. La piste est sèche à cause du manque de pluie, mais elle pourra accueillir les courses comme le programme le prévoit. « A l’heure actuelle, les courses seront maintenues », affirme Vincent Wermeille qui a voulu mettre fin aux rumeurs d’éventuelles annulations à cause de la sécheresse.

En ce qui concerne les compétitions au trot, un jury d’Avenches déterminera la dureté du terrain « deux à trois jours avant » afin d’autoriser ou non leur tenue. « En 2022, ça avait déjà été le cas où les courses officielles de trotteurs du samedi n’avaient pas pu avoir lieu, alors que toutes les courses campagnardes ont eu lieu tout à fait normalement », rassure le président du Marché-Concours.