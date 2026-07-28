Les courses du Marché-Concours auront bien lieu et sous les yeux de deux conseillers fédéraux

Les organisateurs de la fête du cheval franches-montagnes ont assuré ce mardi que malgré la sécheresse, la piste pourra accueillir les courses dans dix jours. Et chose inédite, la manifestation recevra la visite simultanée d’Albert Rösti et d’Elisabeth Baume-Schneider.
L’heure est au rassurement au Marché-Concours. Les organisateurs de la fête du cheval franches-montagnes ont tenu un point presse ce mardi matin à la Halle-Cantine. A dix jours du début de la manifestation du 7 au 9 août à Saignelégier, ils ont apporté des précisions quant à l’état de l’esplanade. La piste est sèche à cause du manque de pluie, mais elle pourra accueillir les courses comme le programme le prévoit. « A l’heure actuelle, les courses seront maintenues », affirme Vincent Wermeille qui a voulu mettre fin aux rumeurs d’éventuelles annulations à cause de la sécheresse.
En ce qui concerne les compétitions au trot, un jury d’Avenches déterminera la dureté du terrain « deux à trois jours avant » afin d’autoriser ou non leur tenue. « En 2022, ça avait déjà été le cas où les courses officielles de trotteurs du samedi n’avaient pas pu avoir lieu, alors que toutes les courses campagnardes ont eu lieu tout à fait normalement », rassure le président du Marché-Concours.
Vincent Wermeille : « Les courses seront maintenues. »
Un dispositif de sécurité renforcé
Cette 121e édition de la grand-messe du cheval franches-montagnes accueillera, pour la première fois, le canton de Berne en tant qu’hôte d’honneur. Pour maîtriser d’éventuels problèmes en lien, notamment, avec la Question jurassienne, le Marché-Concours déploiera un dispositif de sécurité renforcé mis en place par la Chancellerie cantonale. « On ne peut jamais exclure qu’il y ait des débordements », souffle Vincent Wermeille qui lance depuis plusieurs semaines des appels à l’apaisement. Le président veut éviter les situations délicates « parce que ça pourrait être mal perçu par les invités mais aussi par les bénévoles parce que ça fait des semaines qu’ils bossent pour que tout se passe bien ».
Vincent Wermeille : « J’imagine que tout va bien se passer. »
Deux conseillers fédéraux, du jamais-vu au Marché-Concours
Cette sécurité consolidée est aussi due à la présence inédite de deux conseillers fédéraux à la fête du cheval. Albert Rösti et Elisabeth Baume-Schneider seront à Saignelégier le dimanche. Le Bernois et ancien président de la Fédération suisse du cheval franches-montagnes, ainsi que la Jurassienne ajouteront une symbolique au message d’apaisement diffusé par les organisateurs. « Ça montrera aussi, comme l’avait dit le conseiller d’Etat Raphael Lanz : ‘‘après une période douloureuse, on en vient à des relations normales voire amicales’’. » /nmy