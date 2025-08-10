Un 120e Marché-Concours « magnifique » avant une prochaine édition historique

La fête du cheval franches-montagnes a tiré sa révérence dimanche soir à Saignelégier sur un bilan très satisfaisant dressé par ses organisateurs qui accueilleront le canton de Berne pour la première fois en 2026.
Le Marché-Concours s’est refermé après trois jours sous le soleil. La 120e édition de la fête du cheval franches-montagnes a pris fin ce dimanche soir et a attiré environ 50'000 visiteurs à Saignelégier. Le canton de Genève, hôte d’honneur, ainsi que les courses, les expositions, le quadrille ou encore le cortège ont rythmé le week-end. Pour le président du Marché-Concours Vincent Wermeille, la cuvée 2025 a été « magique » grâce notamment au canton de Genève qui « a joué pleinement son rôle » d’hôte d’honneur.
Vincent Wermeille dresse le bilan du 120e Marché-Concours et évoque le prochain qui s’annonce historique :
Le canton de Genève a pris part au Marché-Concours pour la troisième fois de l’histoire de la manifestation, après 1987 et 2007. Le président du Conseil d’Etat genevois a énormément apprécié le rendez-vous franc-montagnard. « Un sentiment de fierté de partager ce que Genève a à montrer », indique Thierry Apothéloz tout en soulignant « la qualité de l’accueil » réservé par les Jurassiens.
Thierry Apothéloz : « Un regard d’admiration pour tout ce qui est fait pour ce Marché-Concours. »
Cette année, aucun conseiller fédéral n’était de la partie à Saignelégier lors du banquet officiel du dimanche midi. C’est donc le vice-président du Conseil national, Pierre-André Page, qui a joué le rôle de représentant de la Confédération. Si sa présence a été saluée par les organisateurs du Marché-Concours et par le président du Gouvernement jurassien, Martial Courtet a toutefois déploré l’absence d’un conseiller fédéral. Il a rappelé l’aspect national de la fête du cheval et l’importance d’une présence d’un membre du Gouvernement fédéral, demandant au Fribourgeois de transmettre ce message aux sept sages. Une requête acceptée par Pierre-André Page lors de son discours.
Le vice-président du Conseil national a tout de même pu profiter de son passage à Saignelégier. « C’est une chance et j’ai beaucoup de plaisir à partager à cette manifestation », souligne le Fribourgeois qui a voulu adresser aux éleveurs chevalins la garantie du soutien de la Confédération pour que « l’élevage franc-montagnard reste un service de l’agriculture et une production agricole. »
Pierre-André Page : « Ce cœur que les éleveurs ont à présenter leurs chevaux. »
Une édition historique se profile en 2026
L’an prochain, Berne endossera le rôle d’hôte d’honneur du 121e Marché-Concours. Un moment à marquer d’une pierre blanche puisqu’il était le seul et dernier canton à ne jamais avoir été officiellement invité lors de la fête du cheval franches-montagnes. En 2026, Moutier intègrera officiellement le Jura et mettra un terme à la Question jurassienne d’un point de vue institutionnelle. « Le Marché-Concours est une institution, donc de ce côté-là, il n’y a plus de problème », souligne Vincent Wermeille dans l’optique d’une 121e édition historique. /nmy