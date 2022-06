Du mieux et des projets pour les CJ

En attendant Arc Expres

Enfin, l’assemblée générale a aussi été l’occasion d’évoquer des projets d’avenir. Parmi eux, Arc Express, qui vise à renforcer le réseau ferroviaire entre la Chaux-de-Fonds et Delémont par une ligne directe entre les deux villes, avec un gain de 25 minutes en temps. Une telle ligne serait aussi et surtout susceptible de délester la ligne du Pied du Jura, particulièrement encombrée. Le projet Arc Express n’avait pas été retenu par la Confédération dans un premier temps. Depuis, de nouvelles études ont permis d’établir que le ratio coût-utilité était très intéressant. Il s’agira donc de soumettre à nouveau le projet, et les espoirs sont grands de le voir valider en 2025 pour la mise en service d’un premier tronçon en 2035.