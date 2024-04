Solution sans insecticides de l’Uni de Neuchâtel contre les ravageurs

S’arranger pour que des insectes ravageurs du maïs avalent des parasites qui vont les tuer. C’est le tour de force de chercheurs de l’Université de Neuchâtel. Ils viennent de mener des recherches au Rwanda qui prouvent l’efficacité de la méthode, et qu’ils ont pu mener en collaboration avec le CABI (Centre for Agriculture and Bioscience International) à Delémont, et avec un institut local, le Rwanda Agricultural and Animal Resources Development Board.

Premier auteur de l’étude, Patrick Fallet, relève que l’approche vise la chenille Légionnaire d’automne, originaire d’Amérique, et qui cause des ravages dans les cultures de maïs en Afrique. On traite les cultures avec un gel rempli de nématodes, des vers microscopiques qui sont les parasites naturels de cet insecte, et qui ne laissent ensuite aucune trace dans la nature.