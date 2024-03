Un arbre tombe sur la voie, plus de train entre Bienne et La Chaux-de-Fonds

Les trains ne circulent plus sur la ligne Bienne-La Chaux-de-Fonds ce samedi matin. Le trafic ferroviaire est interrompu au moins jusqu'à 15h entre Renan et la Métropole horlogère. En cause, la chute d’un arbre, indiquent sur leur site les CFF qui précisent mettre tout en œuvre pour résoudre la situation au plus vite. Des bus de remplacement sont mis en place, mais des temps d’attente sont à prévoir. Les voyageurs entre Bienne et La Chaux-de-Fonds circulent via Neuchâtel. Les infos des CFF ici. /comm-jpp