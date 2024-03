« 40 ans / 40 voix » avec Marie-Laure Viola et Jean-Marc Aellen

Certaines barrières ont mis du temps à tomber. C’est le cas de l’ouverture des commentaires sportifs aux femmes. À RTN comme ailleurs. À l’occasion des 40 ans de la radio neuchâteloise, on revient sur cette évolution du début des années 2000. Pour en parler, Marie-Laure Viola était l’invitée de l’émission « 40 ans / 40 voix ». Marie-Laure a travaillé à RTN durant six ans. D’abord comme pigiste à la rédaction entre 1994 et 1999. Et entre 1999 et 2000, elle réalise son stage de journalisme dans les locaux de Marin. Durant cette période, non seulement Marie-Laure fait ses armes à la radio, mais elle participe à l’arrivée des femmes au poste de commentatrices de match. Pour revenir sur cette épopée, Jean-Marc Aellen, ancien collègue de Marie-Laure Viola à RTN et actuel producteur d’Infrarouge à la RTS, était également l’invité de l’émission du jubilé. Une émission à revoir ci-dessous en vidéo. /aju