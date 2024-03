« 40 ans / 40 voix » avec Pierre-Yves Maspoli et Eric Sjöstedt

Les premiers animateurs de RTN étaient les invités de notre émission anniversaire. « 40 ans / 40 voix » avec Pierre-Yves Maspoli et Eric Sjöstedt RTN Les premiers animateurs de RTN étaient les invités de notre émission anniversaire Eric Sjöstedt et Pierre-Yves Maspoli étaient invités de notre émission « 40 ans / 40 voix ». Avec nos invités de ce lundi, nous sommes revenus sur les débuts de RTN en 1984. La voix de Pierre-Yves Maspoli a été la première à être diffusée sur les ondes. Animateur multitâche avant de devenir journaliste, Pierre-Yves était notamment en charge de la Matinale, et il partageait « Biscottes et café noir » avec Eric Sjöstedt, arrivé la même année sur RTN. Les pionniers de la radio ont partagé souvenirs et anecdotes, et n’ont pas hésité à balancer sur certains de leurs collègues de l’époque. Ils ont même interprété pour nous un sketch qui faisait revivre une certaine Pamela Ricounette ! Émission à retrouver en intégralité ci-dessous :

