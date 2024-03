Une étude pour comprendre l’impact des pesticides sur les enfants

Dans quelle mesure les enfants sont-ils exposés aux pesticides en Suisse ? Cette question est au centre d'une étude qui va démarrer prochainement. Le Laboratoire de biodiversité du sol de l'Université de Neuchâtel (UNINE) et le bureau de recherche valaisan Environmental Science & Research Consulting s'associent pour lancer l'analyse « la plus extensive jamais réalisée sur la présence de pesticides dans l’environnement et sur l’exposition des populations vulnérables en Suisse ». Alors que l'on pensait que ces substances nocives se dégradaient rapidement, il a été démontré que tout ne disparait pas complétement. Des résidus peuvent même persister indéfiniment dans l'environnement.

Pour arriver à mesurer l'ampleur du problème, les spécialistes entendent scruter de près la teneur en pesticides de différents types d'échantillons. On parle de poussières domestiques, d'herbe mais aussi de cheveux d'enfants. Comme l'explique le professeur Edward Mitchell, directeur du Laboratoire de biodiversité du sol de l'UNINE : « les enfants sont le stade fragile du cycle de vie humain ».