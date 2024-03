Le centre de médecine du sommeil certifié à Neuchâtel

Ces différents aspects en font, selon la docteure Sandra Van Den Broecke, un réel problème de santé publique.





Diagnostiquer une maladie du sommeil

Mais comment savoir si les troubles dont nous souffrons sont considérés comme une maladie ? Dans le cas de l’insomnie, la docteure Gianina Luca explique que nous souffrons tous d’épisode ponctuels qui durent quelques nuits et qui sont réactionnels à certains événements de notre vie. Selon la psychiatre thérapeute et somnologue, on parle d’insomnie chronique dès que cela a lieu trois fois par semaine depuis en tout cas trois mois et que cela a des conséquences sur notre fonctionnement quotidien. Pour la médecin cheffe adjointe dans les services de pneumologie et du centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP), le plus important pour un sommeil de qualité est avant tout de s’écouter. Un problème se pose cependant lorsque notre rythme personnel ne correspond pas aux attentes et aux contraintes économiques ou familiales auxquelles nous devons répondre. Il faudrait aussi réussir à instaurer une heure de réveil régulière, d’éviter la consommation d’excitant après 16h et, finalement, d’éviter une exposition aux écrans le soir, surtout chez les plus jeunes. /cde