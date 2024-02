Les horaires scolaires impactent l’apprentissage des jeunes

Les adolescents neuchâtelois et plus largement romands ont besoin d’un rythme scolaire différent. C’est ce que préconisent des études mises en avant mardi dernier par la RTS. Se lever aux aurores peut avoir des effets négatifs sur les élèves, estiment ces experts. À Neuchâtel, les sonneries d’écoles retentissent généralement avant 8 heures chez les plus grands. Selon la doctoresse Sandra Van Den Broecke directrice du centre du sommeil du Réseau hospitalier neuchâtelois, « une possibilité serait de faire commencer les cours plus tard et les finir plus tard ». Pour elle, les horaires actuels entrainent un manque de sommeil « le fait d’avoir des horaires scolaires trop tôt implique que les enfants soient privés de sommeil ». « Le risque est que les écoliers soient en dette de sommeil, ce qui peut entraîner des troubles de la concentration et des difficultés d’apprentissage »,selon elle.