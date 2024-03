« 40 ans / 40 voix » avec Jean-Jacques Barrelet et Claude Vuilleumier

Une émission qui swingue aujourd’hui ! Pendant plus de 25 ans, Jean-Jacques Barrelet a fait vibrer les fans de jazz avec son émission Jazz Cocktail, diffusée le dimanche matin avant de trouver place à un horaire plus vespéral. Collectionneur de disques de jazz, il en a plus de 10'000. Et passionné de ce courant musical et culturel, Jean-Jacques Barrelet est une véritable encyclopédie vivante sur le sujet. Mais avant d’être un fin connaisseur du jazz, Jean-Jacques Barrelet est un musicien, comme son ami Claude Vuilleumier. La clarinette et le saxophone ténor pour le premier, la trompette pour le second. Tous deux ont joué ensemble et ont gardé l’amour du swing. Ils se sont souvenus des émissions du dimanche, toujours ponctuées du bruit du bouchon de la bouteille qu’on partage, et aussi de la période où la région accueillait des grands noms du jazz, des pointures avec lesquelles ils ont pu jammer. C’est un pan de l’histoire de RTN et de la musique dans la région qui a été évoquée dans cette émission. Entretien complet à retrouver ci-dessous. /jpr