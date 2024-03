« 40 ans / 40 voix » avec Valérie Kernen

L’ouverture aux autres, c’est probablement les mots qui qualifient Valérie Kernen. Elle arrive à RTN en 1998 pour y réaliser son stage, avant de devenir journaliste. Valérie Kernen quitte la radio neuchâteloise en 2001, mais pas complètement, puisqu’elle va réaliser des remplacements à la rédaction entre deux périples. Car Valérie Kernen, c’est aussi une grande voyageuse. Des racines profondes pour mieux s’évader et partir à la rencontre des autres. Aujourd’hui elle est devenue médiatrice, mais elle garde de grands souvenirs de « Vivre ici en venant d’ailleurs » : « C’était un projet que j’ai adoré, c’était une manière de parler de tous ces migrants invisibles qui ne posent pas de problème et dont on ne parle jamais dans les médias ». Pour la réalisation de ces reportages, « la porte d’entrée était le témoignage et des parcours de vie individuels. De par ces parcours de vie, on n’est pas dans la polémique ; on est dans la profondeur d’une histoire et dans l’exemplarité de ce qui peut se passer ». Entretien complet à retrouver ci-dessous. /aju