« 40 ans / 40 voix » avec Benjamin Cuche et Jean-Luc Barbezat

Si leur duo est né au milieu des années 80 et leur premier spectacle à deux a été joué en 1990, c’est en 1991 que Benjamin Cuche et Jean-Luc Barbezat ont créé les personnages iconiques de Jean-Henri et Pierre-Etienne pour des chroniques diffusées sur RTN. Ils se sont souvenus dans « 40 ans / 40 voix », des enregistrements dans le studio de La Chaux-de-Fonds et de la naissance de ces personnages, qu’il a fallu ensuite habiller pour les faire monter sur scène. Cuche et Barbezat, c’est un duo pour la vie, un vieux couple qui s’amuse toujours et qui se rend actuellement hommage (avant qu’il ne soit trop tard) sur scène. S’ils ont joué sur le cliché des rivalités entre le Haut et le Bas, selon eux, il faut oublier la rivalité pour privilégier l’amitié entre « ceux du Haut et ceux du Bas ».

