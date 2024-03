« 40 ans / 40 voix » avec Bernadette Richard et Cyril Tissot

Des souvenirs de réveils avant l’aurore, de voyages, et de coups de grille ce lundi dans l’émission « 40 ans / 40 voix ». A la fin des années 80, Bernadette Richard est journaliste pour La Matinale sur RTN. Si le travail et les collègues sont agréables, les horaires trop matinaux ne lui conviennent guère. Autrice prolifique, ardente avocate des animaux et passionnée d’astrologie, Bernadette Richard s’est souvenue notamment d’un voyage à Chypre pour le compte de la radio, avec un reportage sur le tourisme de l’île qui ne s’est pas déroulé exactement comme prévu ! Quant à Cyril Tissot, c’est au milieu des années 90 qu’il a été animateur sur RTN. Avec par exemple des billets d’humeur, des jeux en extérieur, mais aussi l’émission « Mélomanie » où il partageait son goût de la musique classique. Metteur en scène, Cyril Tissot a travaillé pour différentes institutions en Suisse et à l’étranger. Ancien délégué culturel de la ville de La Chaux-de-Fonds, il était jusqu’à récemment directeur de Danse Suisse.

Nos deux invités nous ont notamment raconté comme la présence au micro a sauvé le permis de l’une et comment le sport a toujours été un monde mystérieux pour l’autre ! Emission complète à retrouver en vidéo ci-dessous. /jpr