« 40 ans / 40 voix » avec Vincent Costet

Des souvenirs à la pelle : Vincent Costet était l’invité de l’émission « 40 ans / 40 voix » ce vendredi à l’occasion des 40 ans de RTN. Notre journaliste sportif totalise une bonne quinzaine d’années de travail à la radio. Il a collaboré pour RTN dès l’an 2000, d’abord au titre de pigiste, avant de faire son stage et d’être engagé comme journaliste sportif. Au fil du temps, Vincent Costet a été appelé à couvrir une multitude d’événements dans la région et au-delà. En 2014, il fait ses valises et quitte RTN pour collaborer pour la presse écrite neuchâteloise, avant de revenir en 2023.

Mais Vincent Costet, c’est avant tout une bombe de bonne humeur, qui le montre, le partage, et surtout le fait entendre. Ce vendredi, il nous a aussi confié sa recette pour être plus à l’aise à l’antenne et nous a appris que la fibre du commentateur s’était développée très tôt chez lui. Emission complète à découvrir ci-dessous. /aju